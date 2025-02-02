Італія

Інтер у компенсований час урятувався від поразки Мілану в Derby della Madonnina

Сержіу Консейсан поставив усе на захисті на останніх хвилинах — і програв.

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Мілан — Інтер 1:1

Голи: Рейндерс, 45 — де Врей, 90+3



Мілан: Меньян — Вокер, Томорі, Павлович, Ернандес — Муса (Терраччано, 78), Беннасер (Хіменес, 46) — Пулішич (Габбія, 86), Рейндерс, Леау (Чуквезе, 85) — Абрагам (Камарда, 78).



Інтер: Зоммер — Павар (Біссек, 63), де Врей, Бастоні (Аугусто, 63) — Думфріс, Барелла, Чалханоглу (Зелінські, 63), Мхітарян (Фраттезі, 76), Дімарко (Залевські, 76) — Тюрам, Л. Мартінес.



Попередження: Бастоні, Думфріс