Італія

Гравець залишатиметься в клубі до літа.

Хорватське Динамо Загреб є стабільним постачальником гравцем високого рівня на великі європейські ринки, і цієї зими в цьому правилі не знайшлось виключення.

21-річний опорний півзахисник Петар Сучич тільки останніми роками помітно прогресував у національній першості рідної країни, і зрештою добивався можливості дебютувати в лавах національної збірної на початку поточної кампанії.

Від цього трансферна вартість гравця виключно зросла, тож міланський Інтер під час перемовин був змушений із цим миритись.

14 млн євро + 2 млн євро у вигляді бонусів та 10% від майбутнього продажу — саме стільки заплатять "змії" за футболіста, якого підпишуть найближчим часом, але залишать у оренді в Хорватії до завершення сезону.

На рахунку Сучича 17 матчів, три голи та дві гольові передачі в поточній кампанії, але наразі він відновлюється від перелому плеснової кістки.