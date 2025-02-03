Італія

Півзахисник порадував уболівальників "россонері" взяттям воріт Інтера.

Центральний півзахисник Тіджані Рейндерс відзначився своїм десятим голом за Мілан у Серії А.

Мілан — Інтер 1:1 Відео голів та огляд матчу 02.02.2025

За даними OptaPaolo, 26-річний гравець став п'ятим нідерландцем в історії "россонері", якому вдалося досягти цієї позначки.

Раніше десятьма або більше результативними ударами за Мілан у чемпіонаті Італії відзначилися Марко ван Бастен (90), Кларенс Зеєдорф (47), Руд Гулліт (38) і Франк Райкард (16).

Зазначимо, що тепер на рахунку Рейндерса 11 голів і три асисти в 32 матчах усіх турнірів сезону-2024/25.