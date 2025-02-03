Крістіан Куаме тимчасово змінив клубну прописку.
Центральний нападник Фіорентини Крістіан Куаме приєднався до Емполі, передає офіційний сайт "адзуррі".
Івуарієць змінив клубну прописку на правах оренди до кінця сезону-2024/25. Контракт 27-річного гравця з клубом із Флоренції розраховано до кінця червня 2027 року.
У ході поточної кампанії Куаме взяв участь у 27 матчах усіх турнірів, відзначившись одним голом і шістьма асистами.
Центрфорвард, який також може зіграти на фланзі атаки, є гравцем Фіорентини з вересня 2020 року.