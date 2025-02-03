Італія

Крістіан Куаме тимчасово змінив клубну прописку.

Центральний нападник Фіорентини Крістіан Куаме приєднався до Емполі, передає офіційний сайт "адзуррі".

Івуарієць змінив клубну прописку на правах оренди до кінця сезону-2024/25. Контракт 27-річного гравця з клубом із Флоренції розраховано до кінця червня 2027 року.

𝐖𝐞𝐥𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐂𝐡𝐫𝐢𝐬𝐭𝐢𝐚𝐧 𝐊𝐨𝐮𝐚𝐦𝐞́ ✍️✅💙



Christian Kouamè è un nuovo calciatore azzurro: attaccante ivoriano classe 1997 arriva a titolo temporaneo dall'@acffiorentina pic.twitter.com/hjhXL1PLBm — Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) February 3, 2025

У ході поточної кампанії Куаме взяв участь у 27 матчах усіх турнірів, відзначившись одним голом і шістьма асистами.

Центрфорвард, який також може зіграти на фланзі атаки, є гравцем Фіорентини з вересня 2020 року.