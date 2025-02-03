Італія

Румунський воротар на постійній основі залишив табір "нерадзуррі".

Венеція на своєму офіційному сайті оголосила про підписання воротаря Іонуц Раду, права на якого раніше належали міланському Інтеру.

Перехід 27-річного румунського голкіпера відбувся на постійній основі.

Раду підписав із Венецією короткостроковий контракт, який розраховано до літа 2025 року.

У поточному сезоні Іонуц Раду не провів жодного матчу на клубному рівні. Всього на його рахунку 58 поєдинків за Інтер, в яких він пропустив 49 голів та 25 разів відстояв "на нуль".