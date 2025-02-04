Італія

Стали відомі стартові склади команд для чвертьфінального поєдинку Кубку Італії, у якому зіграють бергамаська Аталанта та Болонья.

Бергамаська Аталанта та Болонья розіграють перепустку до півфіналу Кубка Італії на стадіоні Атлеті Адзуррі д'Італія.

Джан П'єро Гасперіні, після нічиєї проти Торіно (1:1), залучив до стартового складу Толоя в трійці в центрі оборони, тоді як Дзаппакосту на лівому фланзі, а Пашалич повернеться на позицію під нападниками.

Вінченцо Італьяно, на тлі перемоги над Комо (2:0), використав із перших хвилин Гольма на правому фланзі оборони, тоді як Побега гратиме в опорній зоні, а Фаббіан розташується під нападником.

Аталанта: Патрісіу — Джимсіті, Гін, Толой — Белланова, де Рон, Едерсон, Дзаппакоста — Пашалич — Де Кетеларе, Ретегі.

Болонья: Скорупські — Гольм, Беукема, Лукумі, Лікоянніс — Фройлер, Побега — Ндоє, Фаббіан, Одгор — Даллінга.