Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку в чемпіонаті Італії, який відбудеться 6 лютого, розпочавшись о 21:45.

У Флоренції 6 лютого відбудеться перенесений матч 14-го туру італійської Серії А-2024/25, в якому Фіорентина прийматиме Інтер.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

ЧЕТВЕР, 6 ЛЮТОГО, 21:45. СТАДІО АРТЕМІО ФРАНКІ, ФЛОРЕНЦІЯ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАНІЕЛЕ ДОВЕРІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Команди мали зустрітися ще 1 грудня, але протистояння вимушено перервали, коли Едоардо Бове втратив свідомість. Із гравцем уже все добре, а організатори турніру й керівництва клубів зуміли досягти домовленості щодо дати продовження (із 16-ї хвилини) поєдинку. Цікаво, що відбудеться він незадовго до наступної очної зустрічі колективів у Мілані, запланованої на понеділок, 10 лютого.

Фіорентина до матчу проти чинного чемпіона Італії підходить на тлі непростої домашньої звитяги над Дженоа (2:1) минулої неділі. Підопічні Раффаеле Палладіно двічі уразили ворота свого суперника в першому таймі, але ледь уникнули втрати очок, пропустивши вже на десятій хвилині другої половини зустрічі.

Інтер того ж дня взяв участь у вже другому за 2025-й рік Дербі делла Мадонніна. Команда Сімоне Індзагі була близька до першої за довгий час поразки на внутрішній арені й третьої поспіль Мілану в сезоні-2024/25, але врятувалася від неї за рахунок взяття воріт у компенсований час, здобувши заліковий бал у номінально виїзному матчі (1:1).

Фіорентина, попри дві перемоги в попередніх поєдинках Серії А, схоже, ще не остаточно подолала свій кризовий період. І хоч колектив Палладіно непогано виступає на власному полі, підопічні Індзагі є найкращими в чемпіонаті Італії-2024/25 на виїзді, тож вони цілком здатні нівелювати умовну домашню перевагу свого сьогоднішнього суперника.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Фіорентина: де Хеа — Комуццо, Понграчич, Раньєрі, Госенс — Додо, Річардсон, Мандрагора, Бельтран — Гудмундссон — Кін

Інтер: Зоммер — Біссек, Ачербі, Бастоні — Думфріс, Фраттезі, Чалханоглу, Мхітарян, Аугусто — Мартінес, Таремі

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