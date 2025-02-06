Італія

Іспанський клуб суттєво поповнить свій баланс.

Грецький нападник Анастасіос Дувікас тільки-но почав знайомитись з іспанським футболом після трансферу з нідерландського Утрехта до Сельти з Віго за 12 млн євро влітку 2023 року, а футбольна доля підготувала для нього чергове випробування.

Цієї зими по 25-річного виконавця із запитом щодо трансферу звернувся італійський Комо, і в заключні години зимової кампанії переходів клубам удалось досягти домовленості.

Дувікас коштував представникам Серії A 13 млн євро та підписав контракт строком до 2029 року.

У цьому сезоні на рахунку грека 21 матч (782 хвилин), п’ять голів та одна гольова передача.