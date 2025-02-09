Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку в чемпіонаті Італії, який відбудеться 9 лютого, розпочавшись о 13:30.

У рамках 24-го туру італійської Серії А-2024/25 Венеція на власному полі зустрінеться з Ромою.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

НЕДІЛЯ, 9 ЛЮТОГО, 13:30. СТАДІО П'ЄР ЛУЇДЖІ ПЕНЦО, ВЕНЕЦІЯ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЛУКА ДЗУФФЕРЛІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Рома сьогодні вдень намагатиметься реабілітуватися за чергову виїзну невдачу в іншому поєдинку поза власним полем. Венеція під керівництвом колишнього керманича столичного клубу Еусебіо Ді Франческо продовжує боротися за виживання після повернення до "еліти" й буде націлена на здобуття бодай одного залікового бала вдома.

Серед тижня, а саме в середу, колектив Клаудіо Раньєрі гостював у Мілана в рамках чвертьфіналу Кубка Італії. Чергового, 13-го в сезоні гола Артема Довбика для порятунку від поразки (3:1) на Стадіо Джузеппе Меацца не вистачило, тож Рома ввосьме поспіль вилетіла з цього турніру, не увійшовши до четвірки претендентів на трофей.

Венеція ж минулої суботи дала бій Удінезе на Стадіо Фріулі. Команди порадували глядачів п'ятьма голами в другому таймі, але тричі були уражені саме ворота гостей, тож підопічні Ді Франческо продовжили свою серію без звитяг до шести поєдинків. У виїзних матчах чемпіонату Італії-2024/25 римляни здобули лише на п'ять очок більше за свого сьогоднішнього суперника (дев'ять проти чотирьох).

Попри той факт, що 12 із 16-ти залікових балів у ході поточної кампанії Венеція здобула на Стадіо П'єр Луїджі Пенцо, саме гості мають вийти з цього протистояння переможцями. Рома може вперше за майже рік відсвяткувати дві поспіль звитяги в Серії А поза власним полем, якщо зможе повторити успіх домашнього поєдинку першого кола (2:1).

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Венеція: Раду — Шингтьєнн, Ідзес, Канде — Дзербін, Перес, Ніколуссі-Кавілья, Бузіо, Дзампано — Єбоа, Філа

Рома: Свілар — Манчіні, Нельссон, Ндіка — Салемакерс, Пізіллі, Крістанте, Анхеліньйо — Суле, Бальданці — Довбик

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