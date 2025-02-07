Італія

Команді Сеска Фабресага не вдалося зберегти переможний рахунок.

У рамках 24-го туру італійської Серії А туринський Ювентус у гостях зміг вирвати перемогу над Комо.

Рахунок у матчі відкрив новоспечений форвард туринців Рандаль Коло Муані на 34-й хвилині, проте перед перервою Діао повернув паритет на табло.

Утім, зберегти нічийний рахунок гравцям Комо не вдалося, бо на 89-й хвилині той же Коло Муані завдяки реалізованому пенальті вирвав перемогу для Юве.

Комо — Ювентус 1:2

Голи: Діао, 45+1 - Коло Муані, 34, 89 (пен)

Комо: Бюте — Смолчич, Гольданіга, Доссена, Вальє (ван дер Бремпт, 73) — Перроне, Да Кунья (Енгельгардт, 79) — Стрефецца, Пас, Діао (Дувікас, 73) — Кутроне (Іконе, 63)

Ювентус: Ді Грегоріо — Веа, Гатті, Вейга, Савона (Келлі, 46) — Локателлі (Тюрам, 61), Копмейнерс (Луїс, 61) — Гонсалес (Фернандеш Консейсан, 77), Маккенні, Їлдиз (Мбангула, 67) — Коло Муані

Попередження: Вальє, Стрефецца, Стрефецца, Гольданіга — Савона