Команді Сеска Фабресага не вдалося зберегти переможний рахунок.
Комо - Ювентус, getty images
07 лютого 2025, 23:47
У рамках 24-го туру італійської Серії А туринський Ювентус у гостях зміг вирвати перемогу над Комо.
Рахунок у матчі відкрив новоспечений форвард туринців Рандаль Коло Муані на 34-й хвилині, проте перед перервою Діао повернув паритет на табло.
Утім, зберегти нічийний рахунок гравцям Комо не вдалося, бо на 89-й хвилині той же Коло Муані завдяки реалізованому пенальті вирвав перемогу для Юве.
Комо — Ювентус 1:2
Голи: Діао, 45+1 - Коло Муані, 34, 89 (пен)
Комо: Бюте — Смолчич, Гольданіга, Доссена, Вальє (ван дер Бремпт, 73) — Перроне, Да Кунья (Енгельгардт, 79) — Стрефецца, Пас, Діао (Дувікас, 73) — Кутроне (Іконе, 63)
Ювентус: Ді Грегоріо — Веа, Гатті, Вейга, Савона (Келлі, 46) — Локателлі (Тюрам, 61), Копмейнерс (Луїс, 61) — Гонсалес (Фернандеш Консейсан, 77), Маккенні, Їлдиз (Мбангула, 67) — Коло Муані
Попередження: Вальє, Стрефецца, Стрефецца, Гольданіга — Савона