Італія

Сербський форвард більше не входить у довгострокові плани Тіаго Мотти.

Нападник туринського Ювентуса Душан Влахович може змінити клубну прописку наприкінці поточного сезону. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, туринці готові продати 25-річного серба, оскільки він більше не є центральною фігурою в проєкті головного тренера команди Тіаго Мотти.

Контракт Влаховича з Ювентусом спливає влітку 2026 року. У таборі "старої синьйори" сербський форвард заробляє 12 мільйонів євро на рік.

У поточному сезоні Душан Влахович провів 28 матчів, забив 13 голів та віддав 2 результативні передачі.