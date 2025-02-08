Італія

Нідерландський хавбек заявив, що незабаром підпише з Міланом новий контракт.

Центральний півзахисник Мілана Тіджані Рейндерс анонсував продовження контракту зі своїм поточним клубом, який спливає влітку 2028 року, а також розповів про свої амбіції та цілі, яких хоче досягти в таборі "россонері".

"Моя головна мета – завоювати якомога більше трофеїв, адже я граю у футбол, щоб моє ім’я увійшло в історію. Сподіваюся, мені вдасться досягти цього разом із Міланом, з яким незабаром продовжу контракт.

Отримати хоча б одну номінацію на Золотий м’яч – це моя мрія, адже це свідчить про великий успіх. Усе залежатиме від моєї гри та кількості виграних трофеїв.

Якщо я й надалі буду прагнути вдосконалюватися, викладатися на максимум заради команди та зберігати рішучість, то шанс потрапити до номінантів буде цілком реальним", — цитує слова Рейндерса Milan News.

У поточному сезоні Тіджані Рейндерс провів за Мілан 33 матчі, в яких він забив 11 голів та віддав 3 результативні передачі.