У рамках 24-го туру Серії А Наполі на своєму полі приймав Удінезе.

Колектив Антоніо Конте змарнував можливість відірватися від Інтера та зіграв унічию з командою з Удіне.

Наполі — Удінезе 1:1
Голи: Мактоміней, 37 -  Еккеленкамп, 40

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Жезус (Сімеоне, 72), Маццоккі — Замбо-Ангісса, Лоботка (Гілмор, 81), Мактоміней — Політано (Распадорі, 72), Лукаку (Нгонге, 72), Нерес (Окафор, 87)

Удінезе: Сава — Крістенсен, Бійол, Соле (Ехізібує, 81), Камара — Атта (Браво, 80), Карлстрем, Ловрич (Паєро, 71), Еккеленкамп (Саррага, 86) — Товен, Лукка

Попередження: Лукка. 