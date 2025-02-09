Колектив Антоніо Конте втратив два очки.
Наполі - Удінезе, Getty Images
09 лютого 2025, 23:51
У рамках 24-го туру Серії А Наполі на своєму полі приймав Удінезе.
Колектив Антоніо Конте змарнував можливість відірватися від Інтера та зіграв унічию з командою з Удіне.
Наполі — Удінезе 1:1
Голи: Мактоміней, 37 - Еккеленкамп, 40
Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Жезус (Сімеоне, 72), Маццоккі — Замбо-Ангісса, Лоботка (Гілмор, 81), Мактоміней — Політано (Распадорі, 72), Лукаку (Нгонге, 72), Нерес (Окафор, 87)
Удінезе: Сава — Крістенсен, Бійол, Соле (Ехізібує, 81), Камара — Атта (Браво, 80), Карлстрем, Ловрич (Паєро, 71), Еккеленкамп (Саррага, 86) — Товен, Лукка
Попередження: Лукка.