Італія

Французький півзахисник у захваті від приєднання до складу римлян.

Французький опорний півзахисник Лукас Гурна-Дуат цієї зими перебрався до італійської Роми на правах оренди із зобов’язанням викупу.

Напередодні 21-річний виконавець узяв участь у матчі 24 туру італійської Серії A проти Венеції (1:0), і таким чином дебютував у складі "вовків".

Після завершення гри футболіст поділився враженнями від цієї важливої події в його кар’єрі.

"Я вже тиждень перебуваю в Римі, грав проти Роми в минулому, і зараз я щасливий бути тут, але вже грати за цю команду. Це чудове відчуття.

Моя перша розмова з Раньєрі? Я був у Зальцбурзі, збирався їхати до іншого клубу. Але мені зателефонував тренер, ми поговорили близько півгодини, після чого я сказав йому, що буду боротись за нього до кінця і вдячний за те, що я зрештою тут і тренуюся під його керівництвом.

Я не знаю жодних деталей мого контракту і просто намагаюсь жити своїм життям, насолоджуватись цим досвідом. Зараз я щасливий і дуже мотивований.

Крістанте? Я був щасливий від ідеї грати поруч із таким гравцем, як він. Я вже грав колись проти нього, і всі знають, наскільки він сильний і досвідчений.

Попередження в дебюті? Зрозуміло, що в цьому сенсі мені потрібно вдосконалюватись, у мене вже є певний досвід, хоча я і молодий, і мені потрібно вдосконалюватись, якщо я хочу стати одним із найсильніших гравців", — заявив французький виконавець.

Загалом Гурна-Дуат провів 24 матчі, забив один гол та віддав дві гольові передачі в цьому сезоні.