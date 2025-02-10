Французький півзахисник у захваті від приєднання до складу римлян.
Люка Гурна-Дуат, Getty Images
10 лютого 2025, 12:14
Французький опорний півзахисник Лукас Гурна-Дуат цієї зими перебрався до італійської Роми на правах оренди із зобов’язанням викупу.
Напередодні 21-річний виконавець узяв участь у матчі 24 туру італійської Серії A проти Венеції (1:0), і таким чином дебютував у складі "вовків".
Після завершення гри футболіст поділився враженнями від цієї важливої події в його кар’єрі.
"Я вже тиждень перебуваю в Римі, грав проти Роми в минулому, і зараз я щасливий бути тут, але вже грати за цю команду. Це чудове відчуття.
Моя перша розмова з Раньєрі? Я був у Зальцбурзі, збирався їхати до іншого клубу. Але мені зателефонував тренер, ми поговорили близько півгодини, після чого я сказав йому, що буду боротись за нього до кінця і вдячний за те, що я зрештою тут і тренуюся під його керівництвом.
Я не знаю жодних деталей мого контракту і просто намагаюсь жити своїм життям, насолоджуватись цим досвідом. Зараз я щасливий і дуже мотивований.
Крістанте? Я був щасливий від ідеї грати поруч із таким гравцем, як він. Я вже грав колись проти нього, і всі знають, наскільки він сильний і досвідчений.
Попередження в дебюті? Зрозуміло, що в цьому сенсі мені потрібно вдосконалюватись, у мене вже є певний досвід, хоча я і молодий, і мені потрібно вдосконалюватись, якщо я хочу стати одним із найсильніших гравців", — заявив французький виконавець.
Загалом Гурна-Дуат провів 24 матчі, забив один гол та віддав дві гольові передачі в цьому сезоні.