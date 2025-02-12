Італія

Зіркові виконавці відхилили пропозиції з боку "б'янкоблу".

Президент Комо Мірван Суварсо розповів, що взимку хотів посилити клуб лівим захисником Тео Ернандесом і лівим вінгером Маркусом Рашфордом.

Суварсо зазначив, що 27-річні француз та англієць не мали бажання перебратися до "б'янкоблу".

"Ми хотіли підписати Тео Ернандеса та Маркуса Рашфорда в останнє трансферне вікно, але вони відхилили наші пропозиції", — цитує президента Комо журналіст Ніколо Скіра.

Нагадаємо, що Ернандес є гравцем Мілана, тоді як Рашфорд у січні на правах оренди поповнив склад Астон Вілли, залишивши Манчестер Юнайтед.

Також Суварсо заявив, що хоче якнайдовше втримати в своєму клубі атакувального півзахисника Ніко Паса та головного тренера Сеска Фабрегаса.

Комо йде 16-м у турнірній таблиці Серії А-2024/25 після 24-х зіграних поєдинків, маючи 22 залікових бали.