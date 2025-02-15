Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Італії, який відбудеться 15 лютого, розпочавшись о 19:00.

У рамках 25-го туру італійської Серії А-2024/25 Лаціо на власному полі зустрінеться з Наполі.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

СУБОТА, 15 ЛЮТОГО, 19:00. СТАДІО ОЛІМПІКО, РИМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАВІДЕ МАССА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Втримавшись у топ-4 турнірної таблиці Серії А, минулої неділі з голом і двома асистами Валентіна Кастельяноса розгромивши на власному полі Монцу (5:1), яка наразі безуспішно продовжує вести боротьбу за виживання з останньої, 20-ї сходинки, Лаціо сьогодні ввечері намагатиметься втретє в сезоні-2024/25 завдати поразки Наполі.

Протягом кількох днів на початку грудня колектив Марко Бароні в Римі вибив команду Антоніо Конте з 1/8 фіналу Кубка Італії (3:1), а також впорався з нею на Стадіо Дієго Армандо Марадона з рахунком 1:0 завдяки результативному удару Густава Ісаксена. Таким чином безпрограшна серія римлян у матчах проти неаполітанців досягла позначки в п'ять поєдинків.

Наполі ж минулої неділі приймав Удінезе й вдруге поспіль втратив очки, зігравши внічию з рахунком 1:1 у чемпіонаті Італії. Неаполітанцям пощастило, що Інтеру не вдалося скористатися їхніми осічками, хоча відстань між клубами все одно складає лише один заліковий бал. Доля Скудетто може вирішитися на початку березня, коли міланський гранд гостюватиме в Неаполі.

Римлянам необхідно покращувати свої результати в домашніх матчах Серії А, адже в останніх п'яти вони набрали лише п'ять залікових балів, пропустивши аж 11 голів, хоч і шість із них в одній зустрічі (Інтер, 0:6). Сьогоднішні гості навпаки на цьому ж проміжку часу є найкращими серед усіх учасників турніру, отримавши 13 очок, тож є сумніви, що вони зазнають значної невдачі цього вечора.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Лаціо: Проведель — Марушич, Хіла, Романьйолі, Тавареш — Гендузі, Ровелла — Ісаксен, Педро, Дзакканьї — Кастельянос

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Буонджорно, Маццоккі — Ангісса, Лоботка, Мактоміней — Політано, Лукаку, Распадорі

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