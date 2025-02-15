Італія

Український хавбек зіграв у тренувальному двосторонньому матчі з Дженоа U-20.

Центральний півзахисник національної збірної України і Дженоа Руслан Маліновський провів перший тренувальний матч після відновлення від серйозної травми.

Як повідомляє Il Secolo XIX, 31-річний українець напередодні взяв участь у двосторонній грі проти команди U-20. Зазначається, що Маліновський відіграв обидва тайми по 30 хвилин, впевнено почувався на полі, не уникав єдиноборств і демонстрував гарну фізичну форму.

Очікується, що тренерський штаб може включити його до заявки на матч проти «Венеції», який відбудеться в понеділок на Марассі (17 лютого). Втім, більш ймовірним варіантом залишається його повернення до складу на гру з Інтером (22 лютого).

Нагадаємо, Руслан отримав перелом правої щиколотки у матчі п'ятого туру Серії А проти Венеції, після чого був змушений перенести операцію. Нинішнього сезону Маліновський провів шість матчів та віддав одну гольову передачу.