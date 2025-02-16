Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Італії, який відбудеться 16 лютого, розпочавшись о 21:45.

У рамках 25-го туру італійської Серії А-2024/25 відбудеться Derby d'Italia — Ювентус на власному полі зустрінеться з Інтером.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

НЕДІЛЯ, 16 ЛЮТОГО, 21:45. АЛЬЯНЦ СТЕДІУМ, ТУРИН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАУРІЦІО МАРІАНІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Ювентус серед тижня з рахунком 2:1 впорався на власному полі з ПСВ у першому матчі 1/16 фіналу плей-оф оновленої Ліги чемпіонів. Сьогодні ж ввечері "б'янконері" спробують перервати свою серію без перемог над Інтером у всіх турнірах, яка в жовтні 2024 року досягла позначки в п'ять поєдинків, коли команди влаштували гольову феєрію на Стадіо Джузеппе Меацца (4:4).

Дубль Рандаля Коло Муані приніс колективу Тіаго Мотти виїзну перемогу над Комо (2:1) в минулому турі чемпіонату Італії, що не допомогло туринцям увірватися до топ-4, адже Лаціо в Римі розгромив Монцу (5:1), зберігши перевагу над Ювентусом у два залікових бали. У разі успіху в Derby d'Italia "б'янконері" можуть вперше з січня 2024 року здобути три поспіль звитяги в Серії А.

"Нерадзуррі" минулого понеділка приймали Фіорентину й мали помститися клубу з Флоренції за розгром у перенесеному матчі (3:0). У Мілані команда Сімоне Індзагі здобула перемогу з рахунком 2:1, із відставання всього в одне очко зберігши тиск на Наполі, конкурента в боротьбі за Скудетто. Вчора неаполітанці втретє поспіль зіграли внічию, тож чинний чемпіон спробує повернутися на вершину.

Ювентус досі не знає смаку поразок у Турині в Серії А-2024/25, маючи третій найкращий захисний показник (десять пропущених голів у 12-ти зустрічах), тоді як Інтер має чим похвалитися на виїзді — "нерадзуррі" забили 30 голів у 12-ти поєдинках, пропустивши дев'ять і набравши 27 залікових балів. Обом клубам зараз є що втрачати, тож навряд чи ми вдруге побачимо неймовірно результативний матч.

За версією букмекерів, Інтер є фаворитом майбутнього протистояння. Так, на перемогу гостей пропонується коефіцієнт 2.18, тоді як потенційний успіх Ювентуса оцінюється показником 3.60. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.30.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Тіаго Мотта, головний тренер Ювентуса: "Це дуже важливий матч, нам потрібно буде добре організувати захист, ефективно виконувати переходи й працювати, як команда, від першої до останньої хвилини. Доведеться захищатися й атакувати, як команда, приділяючи велику увагу переходам і стандартам. Останні є важливим аспектом гри, ми завжди їх детально готуємо".

Сімоне Індзагі, головний тренер Інтера: "Всі ми знаємо, що являє собою цей матч. Це важлива для нас і наших уболівальників гра. Ми знаємо, що нам потрібно провести чудову гру проти якісної команди, яка зазнала змін під час зимового трансферного вікна, що призвело до трьох перемог поспіль у всіх турнірах. Маємо підвищити свій рівень, адже поки що були не ідеальними у великих матчах".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Ювентус: Ді Грегоріо — Веа, Гатті, Вейга, Савона — Копмейнерс, Локателлі, Маккенні — Консейсан, Коло Муані, Мбангула

Інтер: Зоммер — Павар, де Врей, Бастоні — Думфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко — Тюрам, Мартінес

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