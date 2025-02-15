Колектив Антоніо Конте знову допустив осічку.
Лаціо - Наполі, Getty Images
15 лютого 2025, 20:54
У рамках 25-го туру італійської Серії А Лаціо на своєму полі приймав Наполі.
Колектив Антоніо Конте був близький до перемоги, але гол Діа на 87-й хвилині гри приніс "орлам" нічию — 2:2.
Лаціо — Наполі 2:2
Голи: Ісаксен, 6, Діа, 87 - Распадорі, 13, Марушич (аг), 64
Лаціо: Проведель — Марушич, Хіла, Романьйолі, Тавареш (Лаццарі, 82) — Гендузі, Ровелла — Ісаксен (Чауна, 82), Педро (Діа, 74), Дзакканьї — Кастельянос (Нослін, 27)
Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Жезус, Буонджорно (Політано, 62) — Замбо-Ангісса, Лоботка, Мактоміней — Распадорі, Лукаку, Маццоккі (Марін, 85)
Попередження: Дзакканьї, Ровелла — Замбо-Ангісса, Жезус.