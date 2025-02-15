У рамках 25-го туру італійської Серії А Лаціо на своєму полі приймав Наполі.

Колектив Антоніо Конте був близький до перемоги, але гол Діа на 87-й хвилині гри приніс "орлам" нічию — 2:2.

Лаціо — Наполі 2:2
Голи: Ісаксен, 6, Діа, 87 -  Распадорі, 13, Марушич (аг), 64

Лаціо: Проведель — Марушич, Хіла, Романьйолі, Тавареш (Лаццарі, 82) — Гендузі, Ровелла — Ісаксен (Чауна, 82), Педро (Діа, 74), Дзакканьї — Кастельянос (Нослін, 27)

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Жезус, Буонджорно (Політано, 62) — Замбо-Ангісса, Лоботка, Мактоміней — Распадорі, Лукаку, Маццоккі (Марін, 85)

Попередження: Дзакканьї, Ровелла — Замбо-Ангісса, Жезус. 