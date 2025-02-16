Італія

Важливий матч для обох команд.

Головний тренер міланського Інтера Сімоне Індзагі напередодні матчу 25-го туру італійської Серії А з туринським Ювентусом поспілкувався з журналістами. Його слова наводить офіційний сайт "нерадзуррі".

"Ми знаємо, що цей матч означає для наших вболівальників та нашого клубу. Це важлива гра в делікатний момент чемпіонату. Нам потрібно буде зіграти відмінний матч проти якісної команди, яка під час зимового трансферного вікна помітно зміцнила свій склад. У них чудовий тренер, якого я дуже поважаю, і вони здобули вже три перемоги поспіль.

Ювентус - першокласна команда, яка здобула три перемоги поспіль. Проти ПСВ вони були дуже агресивні, а в попередніх іграх більш стриманими. Їм вдається змінювати тиск по ходу матчу.

У нас є наші амбіції, і ми постараємося захистити Скудетто всіма силами. Ми знаємо, який шлях у чемпіонаті ми пройшли. У нас, Наполі та Аталанти є, безперечно, перевага, але й інші перемагають. Залишилося ще 14 турів і все буде вирішуватися в заключних матчах", — заявив Індзагі.

Матч між Ювентусом та Інтером відбудеться сьогодні, о 21:45 за київським часом.