Італія

Форвард розповів про адаптацію та свою поточну форму.

Американський нападник Крістіан Пулішич влітку 2023 року перейшов із лондонського Челсі до італійського Мілана за 20,8 млн євро.

Після цього 26-річний виконавець провів за клуб уже 82 матчі, забивши 27 голів та віддавши 20 гольових передач — видатні показники, які дозволяють називати його одним із лідерів "россонері".

Під час презентації четвертого комплекту форми Мілана на цей сезон Пулішич розповів, як минала його адаптація в новій команді та відповів на питання щодо його актуальної форми.

"Гарний початок виступів у Мілані, який дозволив мені відчути себе комфортно і надав мені достатньо впевненості, щоб бути одним з найкращих гравців і проявити себе якнайкраще в моїй грі. Зараз на полі я відчуваю себе дуже вільно і впевнено.

Я думаю, що це одна з найкращих речей, яка може бути у футболі для гравця нападу. Усі, від вищого керівництва до моїх товаришів по команді, надали мені впевненості та допомогли відчути себе по-справжньому бажаним і комфортним.

Стабільність форми? Я думаю, що це одна з найбільших суперсил, яку може мати футболіст — залишатись у формі якомога довше. Гравці завжди мають злети і падіння впродовж своєї кар'єри. Для мене це було лише питанням пошуку більшої стабільності. У певному сенсі, регулярні ігри дуже допомагають знайти цей ритм.

Дебют у клубі ніколи не забувається. Найважливішим моментом є перша домашня гра, коли ти дійсно відчуваєш, що означає носити футболку "россонері".

Коли ти виходиш на Сан-Сіро, то розумієш, що ти дійсно в Мілані. Носіння футболки, тиск, нерви, але також емоції та все, що пов'язано з цим клубом. Думаю, коли ми говоримо про мрії, ми говоримо про виграш найважливіших трофеїв у футболі, про можливість відсвяткувати з товаришами по команді перемоги після довгих і важких сезонів", — заявив американський виконавець.

У цьому сезоні на рахунку Пулішича 12 голів та дев’ять гольових передач у 32 іграх.