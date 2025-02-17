Італія

У туринському клубі прагнуть викупити португальського захисника.

Універсальний захисник Ренату Вейга в зимове трансферне вікно перебрався до туринського Ювентуса з лондонського Челсі.

Угода між клубами передбачає оренду до кінця сезону без права викупу, проте у Турині залишилися настільки вражені грою 21-річного португальця, що хочуть підписати його на постійній основі.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, керівництво "старої синьйори" у найближчі кілька тижнів планує розпочати переговори з Челсі щодо повноцінного трансферу Вейги — у січні лондонці відмовилися з угоди подібного характеру, не захотівши продавати свого гравця.

У поточному сезоні Ренату Вейга провів на клубному рівні 22 матчі у всіх турнірах (4 — за Юве), в яких він забив два голи та віддав один асист.