Італія

Українець може зіграти в офіційному поєдинку вперше з кінця вересня минулого року.

У рамках 25-го туру італійської Серії А Дженоа прийматиме на своєму полі Венецію.

Тренерський штаб "грифонів" визначився зі стартовим складом на це протистояння, в якому не знайшлося місця для українського центрального півзахисника Руслана Маліновського.

Утім, 31-річний українець вперше потрапив до заявки Дженоа після перелому щиколотки у матчі п'ятого туру чемпіонату проти тієї ж Венеції — сьогодні Руслан може зіграти в офіційному поєдинку вперше з 21 вересня 2024 року.

Старт Дженоа:

Нагадаємо, матч Дженоа — Венеція відбудеться сьогодні, 17 лютого, о 21:45 за київським часом.