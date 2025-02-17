Італія

Патрік Вієйра вирішив поберегти Руслана Маліновського — українець провів увесь матч на лаві для запасних.

У рамках 25-го туру італійської Серії А Дженоа приймала на своєму полі Венецію.

Нулі на табло зберігалися до 82-ї хвилини, допоки Андреа Пінамонті не вивів господарів уперед.

За кілька хвилин новоспечений вінгер Дженоа Максвел Корне, який вийшов на заміну у другому таймі, подвоїв перевагу "грифонів" та фактично зняв усі питання щодо переможця.

Зазначимо, що півзахисник Руслан Маліновський уперше з кінця вересня минулого року потрапив до заявки Дженоа після серйозної травми, проте цього вечора Патрік Вієйра вирішив залишити українця на лаві для запасних.

Дженоа - Венеція 2:0

Голи: Пінамонті, 82, Корне, 86

Дженоа: Леалі — Де Вінтер, Бані, Васкес, Мартін — Френдруп, Мазіні, Міретті (Екатор, 73) — Мессіас (Корне, 73), Пінамонті (Онана, 88), Олівейра (Екубан, 61)

Венеція: Раду — Канде, Ідзес, Шінгтьєнн — Дзербін, Перес (Думбія, 84), -, Еллертссон (Гютк'єр, 84), Дзампано (Бузіо, 58) — Філа (Марич, 58), Орістаніо (Єбоа, 69)

Попередження: Бані — Перес