Патрік Вієйра вирішив поберегти Руслана Маліновського — українець провів увесь матч на лаві для запасних.
Дженоа - Венеція, Getty Images
17 лютого 2025, 23:40
У рамках 25-го туру італійської Серії А Дженоа приймала на своєму полі Венецію.
Нулі на табло зберігалися до 82-ї хвилини, допоки Андреа Пінамонті не вивів господарів уперед.
За кілька хвилин новоспечений вінгер Дженоа Максвел Корне, який вийшов на заміну у другому таймі, подвоїв перевагу "грифонів" та фактично зняв усі питання щодо переможця.
Зазначимо, що півзахисник Руслан Маліновський уперше з кінця вересня минулого року потрапив до заявки Дженоа після серйозної травми, проте цього вечора Патрік Вієйра вирішив залишити українця на лаві для запасних.
Дженоа - Венеція 2:0
Голи: Пінамонті, 82, Корне, 86
Дженоа: Леалі — Де Вінтер, Бані, Васкес, Мартін — Френдруп, Мазіні, Міретті (Екатор, 73) — Мессіас (Корне, 73), Пінамонті (Онана, 88), Олівейра (Екубан, 61)
Венеція: Раду — Канде, Ідзес, Шінгтьєнн — Дзербін, Перес (Думбія, 84), -, Еллертссон (Гютк'єр, 84), Дзампано (Бузіо, 58) — Філа (Марич, 58), Орістаніо (Єбоа, 69)
Попередження: Бані — Перес