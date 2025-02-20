Стали відомі подробиці.
Артем Довбик, Getty Images
20 лютого 2025, 21:29
Спортивний директор Роми Флоран Гісольфі прокоментував травму українського нападника Артема Довбика.
"Не знаю точно, як довго буде відсутній Довбик, але пошкодження не виглядає серйозним.
Він травмований, але у нас є Шомуродов, який готовий допомагати команді", — наводить слова Гісольфі TMW.
Зазначимо, що Довбик не потрапив до заявки на матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи проти Порту. В українця травма привідного м'яза, яку він отримав на тренуванні.