Італія

Стали відомі подробиці.

Спортивний директор Роми Флоран Гісольфі прокоментував травму українського нападника Артема Довбика.

"Не знаю точно, як довго буде відсутній Довбик, але пошкодження не виглядає серйозним.

Він травмований, але у нас є Шомуродов, який готовий допомагати команді", — наводить слова Гісольфі TMW.

Зазначимо, що Довбик не потрапив до заявки на матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи проти Порту. В українця травма привідного м'яза, яку він отримав на тренуванні.