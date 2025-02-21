Італія

Португалець отримав травму у матчі проти ПСВ.

Захисник туринського Ювентуса Ренату Вейга не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах. Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Нагадаємо, 21-річний португалець отримав пошкодження у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги чемпіонів проти ПСВ (1:3), де був замінений у першому таймі.

За інформацією джерела, у футболіста пошкодження сухожилля на правій нозі, через що він пропустить близько 2-3 тижнів.

Цього сезону Вейга, який перебрався до Туріну з Челсі на правах оренди цієї зими, провів за "стару синьйору" п'ять матчів, відігравши на полі 372 хвилини.

Після 25 турів Ювентус набрав 46 очок та посідає четверте місце в італійській Серії А.