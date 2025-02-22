Італія

Завершилися два матчі чергового туру чемпіонату Італії.

У рамках 26-го туру італійської Серії А-2024/25 відбулися два поєдинки: Венеція приймала Лаціо, тоді як Болонья гостювала в Парми.

Лаціо на виїзді не впорався з Венецією, зігравши внічию.

Венеція — Лаціо 0:0

Венеція: Раду — Маркандаллі (Шінгтьєнн, 55), Ідзес, Канде — Дзербін, Перес, Ніколуссі-Кавілья (Конде, 87), Думбія (Бузіо, 76), Еллертссон — Орістаніо (Єбоа, 76) — Марич (Філа, 77)

Лаціо: Мандас — Марушич, Хіла, Романьйолі, Тавареш (Лаццарі, 56) — Гендузі, Деле-Баширу (Белаян, 40) — Ісаксен, Діа (Чауна, 84), Дзакканьї — Нослін (Педро, 56)

Попередження: Ніколуссі-Кавілья, Еллертссон, Шінгтьєнн, Конде — Гендузі, Дзакканьї

Крістіан Ківу дебютував на посаді головного тренера Парми домашньою звитягою над Болоньєю.

Парма — Болонья 2:0

Голи: Бонні, 37 (пен.), Зом, 78

Парма: Судзукі — Дельпрато, Валенті, Болоґг, Валері — Кейта, Бернабе (Естевес, 5, Камара, 80), Зом — Алмквіст (Левік, 80), Бонні (Пеллегріно, 80), Канчельєрі (Ман, 65)

Болонья: Равалья — Калабрія, Беукема (Домінгес, 84), Лукумі, Міранда (Лікоянніс, 66) — Фройлер, Моро (Фергюсон, 84) — Ндоє, Побега (Фаббіан, 75), Камб'ягі (Орсоліні, 66) — Кастро

Попередження: Алмквіст, Канчельєрі — Калабрія