Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку Кубка Італії, який відбудеться 25 лютого, розпочавшись о 22:00.

У рамках чвертьфіналу Кубка Італії-2024/25 Інтер на власному полі зустрінеться з Лаціо.

ВІВТОРОК, 25 ЛЮТОГО, 22:00. СТАДІО ДЖУЗЕППЕ МЕАЦЦА, МІЛАН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МІКАЕЛЬ ФАББРІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Незадовго до потенційно чемпіонського виїзного матчу проти Наполі в суботу, 1 березня, Інтер протистоятиме Лаціо вдома сьогодні ввечері. "Нерадзуррі" націлені на півфінал Кубка Італії, адже в разі виходу до наступного раунду вони отримають ще одну можливість взяти участь у ще двох Дербі делла Мадонніна, четвертим і п'ятим відповідно в сезоні-2024/25.

Минулими вихідними колектив Сімоне Індзагі на власному полі скромно впорався з Дженоа (1:0) завдяки голу капітана Лаутаро Мартінеса. Осічка Наполі дозволила Інтеру втриматися на першій сходинці турнірної таблиці Серії А, маючи перевагу над головним конкурентом у боротьбі за Скудетто в розмірі одного залікового бала.

Лаціо ж втратив очки у виїзному поєдинку з Венецією (0:0), що пізніше допомогло Ювентусу повернутися на четверту сходинку турнірної таблиці, тоді як команда Марко Бароні зараз перебуває на п'ятій, поступаючись двома заліковими балами. А попереду в "б'янкочелесті" виїзна зустріч з іще одним міланським грандом, тільки вже в Серії А, у неділю.

Складно сказати, кому додаткові два матчі проти Мілана стануть на заваді більше, адже на тлі важливих викликів у чемпіонаті обидва колективи також беруть участь у Лізі чемпіонів (Інтер) і Ліги Європи (Лаціо). Тим не менш, саме господарі поля є фаворитами сьогодні ввечері, навіть перебуваючи далеко не в найкращій формі.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Інтер: Х. Мартінес — Павар, де Врей, Біссек — Дарміан, Зелінські, Асллані, Мхітарян, Дімарко — Таремі, Арнаутович

Лаціо: Мандас — Лаццарі, Жиго, Хіла, Пеллегріні — Гендузі, Ровелла — Ісаксен, Діа, Дзакканьї — Чауна

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