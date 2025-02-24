Італія

Команда Алессандро Нести нині не являє собою достатню силу для конкуренції в Серії A.

Італійська Серія A залишила нам на десерт протистояння в рамках двадцять шостого туру національної першості поміж Ромою та Монцою на Стадіо Олімпіко, яке б за логікою мало передувати майбутнім дуелям у Кубку Італії, які мають розгорнутись посеред цього тижня. На жаль, цей матч відбувався без залучення українського нападника "вовків" Артема Довбика, оскільки той зазнав травми, тож дуель у форматі учасника боротьби за єврокубки проти стабільно останньої команди чемпіонату не користувалась особливим попитом у наших уболівальниках.

Воно й не дивно. Як такого, двобою на полі так і не вийшло, бо господарі вже з перших хвилин узяли м’яч під контроль та почали просуватись до чужого штрафного, а вже на десятій хвилині ми побачили забитий гол у їхньому виконанні. Шомуродов відіграв на правий фланг для Салемакерса, а той потім закрутив дальній удар під протилежну стійку.

Тривалий час після цього "червоно-білі" навіть залишити власну половину поля з м’ячем у ногах не мали можливості, не кажучи вже про якесь створення потенційних гольових моментів. Рома повністю домінувала на футбольному полі й завершила першу половину зустрічі з майже 75% контролю м’яча на власну користь. І другим забитим м’ячем, який тому-таки Шомуродову допоміг оформити Суле подачею з правого флангу штрафного просто в голову перед майже порожніми воротами.

Монца по-справжньому огризнулась у цій грі лише раз — одразу після другого пропущеного м’яча, коли Ганвула не зміг переграти Свілара ударом низом у дальній кут із правого краю чужих володінь. І все. Надалі колектив Алессандро Нести так і не зміг зібратись думками, тож другий тайм став простою формальністю.

Проте "вовки" вирішили не гаяти час даремно, і оформили ще два додаткові м’ячі вже під завісу зустрічі, коли Анхеліньйо вдався черговий фірмовий удар від краю штрафного під дальню стійку, а потім Дібала з появи на заміну з кутового асистував Крістанте, тож у цій грі забивати вдавалось гравцям майже всіх ланок тактичної схеми римлян. Воно й не дивно — суперник вийшов із боротьби завчасно.

У наступному турі Рома прийматиме Комо, тоді як Монца зіграє вдома проти Торіно.— Монца 4:0Салемакерс, 10, Шомуродов, 32, Анхеліньйо, 73, Крістанте, 88Свілар — Челік, Гуммельс, Ндіка — Салемакерс (Ренсх, 70), Коне, Крістанте, Анхеліньйо (Салах-Еддін, 80) — Суле, Бальданці (Дібала, 62) — Шомуродов (Паредес, 70).Тураті — Брорссон, Лекович, Карбоні (Паласіос, 77) — Перейра, Урбанські (Мартінс, 56), Б’янко, Кір’якопулос — Куррія (Дзеролі, 55), Мота (Бальде Кейта, 68) — Ганвула (Петанья, 46).Попередження: Б’янко