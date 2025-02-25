Італія

"Вовки" вже провели попередні переговори з поточним керманичем Аталанти.

Рома веде переговори з поточним керманичем Аталанти Джан П’єро Гасперіні щодо можливого призначення на посаду головного тренера з наступного сезону. Про це повідомляє журналіст Марко Контеріо.

За інформацією джерела, римський клуб уже встановив перші прямі контакти з наставником бергамасків, щоб оцінити його готовність очолити команду.

Гасперіні успішно працює в Бергамо з 2016 року, вивівши Аталанту на лідерські позиції в Серії A та вигравши минулого сезону Лігу Європи.

У Ромі розглядають 67-річного італійського фахівця як ключового кандидата для будівництва нового проєкту.