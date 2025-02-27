Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Італії, який відбудеться 27 лютого, розпочавшись о 21:45.

У Болоньї 27 лютого відбудеться перенесений матч дев'ятого туру італійської Серії А-2024/25, в якому Болонья прийматиме Мілан.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

ЧЕТВЕР, 27 ЛЮТОГО, 21:45. СТАДІО РЕНАТО ДАЛЬ'АРА, БОЛОНЬЯ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАУРІЦІО МАРІАНІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Претенденти на місце в зоні виходу до єврокубків на наступний сезон зустрінуться сьогодні ввечері, щоб нарешті зіграти матч, що мав відбутися чотирма місяцями раніше (26 жовтня). Через складні погодні умови (сильні повені в регіоні Емілія-Романья) поєдинок перенесли, що тоді спричинило негативну реакцію зокрема з боку президента Мілана Паоло Скароні, який назвав відповідне рішення "незрозумілим".

Маючи по 41 заліковому балу, "россоблу" й "россонері" мають можливість за рахунок перемоги обійти в турнірній таблиці Серії А Фіорентину, яка трьома поспіль поразками дозволила конкурентам скоротити своє відставання до одного очка. Однак, перед Болоньєю стоїть непростий виклик, адже вона не знає смаку домашніх звитяг над міланським грандом в останніх 18 матчах.

У минулому турі обидва колективи зазнали виїзних невдач. Підопічні Вінченцо Італьяно подарували Крістіану Ківу перемогу з рахунком 2:0 у його дебютному поєдинку в якості головного тренера Парми. Команда Сержіу Консейсана з автоголом Маліка Тіава й нереалізованим Крістіаном Пулішичем пенальті поступилася Торіно (1:2).

За даними ЗМІ, кар'єра португальця в якості керманича "россонері" завершиться, якщо Мілан не досягне виходу до Ліги чемпіонів на наступний сезон, тож перемога сьогодні вкрай важлива для клубу, особливо на тлі одразу двох поспіль невдач минулого тижня (виліт із ЛЧ від Феєнорда й поразка Торіно). Проте, є сумніви, що колектив Консейсана нині здатен впоратися з Болоньєю на її полі.

За версією букмекерів, Мілан є фаворитом майбутнього протистояння. Так, на перемогу гостей пропонується коефіцієнт 2.57, тоді як потенційний успіх Болоньї оцінюється показником 2.88. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.30.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Болонья: Скорупські — Калабрія, Бейкема, Лукумі, Лікоянніс — Фройлер, Фергюсон — Орсоліні, Побега, Ндоє — Даллінга

Мілан: Меньян — А. Хіменес, Тіав, Павлович, Ернандес — Муса, Рейндерс — Пулішич, Феліш, Леан — С. Хіменес

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