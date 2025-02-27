Італія

Швед відзначив популярність свого клубу.

Колишній футболіст Мілана Златан Ібрагімович, який обіймає посаду радника в італійському клубі, висловився про популярність "россонері".

“Мілан — найвідоміший клуб в Італії. Ми представляємо італійський футбол у світі. ДНК, менталітет, родовід — це все про Мілан.

Всі говорять про нас. А якщо про нас говорять, значить, ми робимо щось велике. Ми не дивимося на інших. Ми завжди рухаємося вперед.

Будь-яка перешкода на нашому шляху? Ми її зруйнуємо", — заявив Ібрагімович.

Наразі, Мілан посідає 7-ме місце в турнірній таблиці італійської Серії А.