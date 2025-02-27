Італія

Міланці хочуть інвестувати в молодих гравців.

Президент міланського Інтера Беппе Маротта розповів про зміни в трансферній політиці клубу. Його слова наводить Tuttomercatoweb.



"Наша еталонна модель буде трохи змінена, оскільки філософія клубу полягає в тому, щоб повернутися до інвестування в молодих гравців, які гарантують капіталовкладення та можуть зробити свій внесок у цю команду.

Але давайте не будемо чекати революції. Мені здається, що середній вік команд знизився, і нам потрібно адаптуватися. Це не означає, що наші вікові гравці будуть виключені. Навпаки, вони відіграють дуже важливу роль у команді.

Зміна моделі не означає, що ми не зможемо досягти наших цілей, які завжди залишаються незмінними. Коли ми говоримо про Інтер, ми говоримо про клуб, у ДНК якого закладено слово «перемога».

У спорті потрібно бути амбітним, але не зарозумілим. Це означає бути впевненим у собі, а ми впевнені. Ми продовжуватимемо в тому ж дусі, але жодних потрясінь не буде", — заявив Маротта.

Інтер після 26 зіграних матчів очолює турнірну таблицю чемпіонату Італії. Команда набрала 57 очок.