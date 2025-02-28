Легендарний екс-тренер Роми не може нормально вимовляти слова.
Зденек Земан, Getty Images
28 лютого 2025, 12:00
Колишній головний тренер Роми, Лаціо та Наполі Зденек Земан потрапив у реанімацію через проблеми зі здоров'ям. Про це повідомляє Sky Sport Italia.
За інформацією джерела, у 77-річного чеха з'явилися ознаки дизартрії (втрати здатності нормально вимовляти слова) та слабкості у правій нозі.
Наразі медичному персоналу вдалося стабілізувати його стан, але прогнозів поки що немає.
Також наголошується, що погіршення здоров'я, можливо, пов'язане із церебральною ішемією, яку Земан пережив у жовтні минулого року.
Найближчим часом Земан пройде різні кардіологічні та нейрорадіологічні перевірки.
Останнім місцем роботи Земана була Пескара з італійської Серії С, яку він залишив у лютому минулого року.