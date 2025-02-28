Італія

Легендарний екс-тренер Роми не може нормально вимовляти слова.

Колишній головний тренер Роми, Лаціо та Наполі Зденек Земан потрапив у реанімацію через проблеми зі здоров'ям. Про це повідомляє Sky Sport Italia.

За інформацією джерела, у 77-річного чеха з'явилися ознаки дизартрії (втрати здатності нормально вимовляти слова) та слабкості у правій нозі.

Наразі медичному персоналу вдалося стабілізувати його стан, але прогнозів поки що немає.

Також наголошується, що погіршення здоров'я, можливо, пов'язане із церебральною ішемією, яку Земан пережив у жовтні минулого року.

Найближчим часом Земан пройде різні кардіологічні та нейрорадіологічні перевірки.

Останнім місцем роботи Земана була Пескара з італійської Серії С, яку він залишив у лютому минулого року.