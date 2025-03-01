Італія

Нульова нічия з Венецією на стадіоні у Бергамо — не те, чим можуть бути задоволені в таборі "богині".

У рамках 27-го туру італійської Серії А Аталанта, яка веде боротьбу за чемпіонство, приймала на власному полі Венецію — одного з головних претендентів на виліт, що перебуває в зоні вильоту турнірної таблиці.

За підсумками першого тайму підопічні Джан П'єро Гасперіні очікувано мали значно більше можливостей, щоб забити гол, але на перерву команди пішли за нульового рахунку на табло.

Кардинальних змін ситуація не зазнала і в другому таймі — проблеми бергамасків із реалізацію продовжилися, а Венеція все ж змогла утримати нічийний результат — 0:0.

Аталанта — Венеція 0:0

Аталанта: Карнесеккі — Пош (Самарджич, 73), Джимсіті, Колашинац — Куадрадо (Белланова, 59), де Рон, Едерсон, Дзаппакоста (Руджері, 87) — Де Кетеларе (Мальдіні, 60), Лукман — Ретегі (Пашалич, 73)

Венеція: Раду — Шінгтьєнн (Маркандаллі, 81), Ідзес, Канде — Дзербін, Бузіо (Думбія, 60), Ніколуссі-Кавілья (Конде, 87), Перес, Еллертссон — Орістаніо (Єбоа, 60) — Марич (Джозеф Дункан, 81)

Попередження: Лукман — Раду, Перес