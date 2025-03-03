Італія

Португальця підтримують гравці "россонері".

Головний тренер Мілана Сержіу Консейсан після третьої поразки поспіль в італійській Серії А, висловився про свою відставку. Його слова наводить La Gazzetta dello Sport.

"Відставка? Все, що мене цікавить, — це не бачити розчарування футболістів після матчу. Якщо це допоможе, я готовий працювати більше. Тому не збираюся йти у відставку. Тим паче що в мене є повна підтримка від футболістів.

Наразі єдиний вихід із цієї ситуації — працювати і битися за кольори, які ми захищаємо. Гравці дають позитивний сигнал на тренуваннях. Вони дуже добре прогресують, але треба розуміти, що, коли виходиш на поле в такій складній ситуації, дуже важко щось контролювати. Ми працюємо над цим. Я вірю, що в команді є технічно сильні гравці", — заявив Консейсан.

Нагадаємо, Мілан в останніх шести матчах в усіх турнірах здобув лише одну перемогу.