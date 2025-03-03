Італія

Нова угода розрахована до літа 2030 року.

Мілан на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нового контракту з ключовим центральним півзахисником Тіджані Рейндерсом.

26-річний нідерландець продовжив із "россонері" свою угоду, яка тепер буде розрахована до 30 червня 2030 року.

Нагадаємо, Рейндерс перейшов до Мілана влітку 2023 року з АЗ Алкмар за 20,5 мільйонів євро.

З того моменту нідерландський хавбек провів за італійський гранд 90 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 16 голів та віддав 7 асистів. Портал Transfermarkt оцінює гравця в 50 млн євро.