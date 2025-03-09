Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Італії, який відбудеться 9 березня, розпочавшись о 19:00.

У рамках 28-го туру італійської Серії А-2024/25 Емполі на власному полі зустрінеться з Ромою.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

НЕДІЛЯ, 9 БЕРЕЗНЯ, 19:00. СТАДІО ОЛІМПІКО, РИМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАРКО ДІ БЕЛЛО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Після несподіваного успіху в матчі проти Ювентуса в чвертьфіналі Кубка Італії (1:1, пен. — 4:2) у Турині, Емполі Роберто Д'Аверси минулої неділі гостював у Дженоа. "Адзуррі" були націлені на завершення невдалої серії у вигляді 11-ти поспіль поєдинків без перемог у чемпіонаті Італії, але не досягли цього, зігравши внічию з рахунком 1:1.

У вольовому стилі з голом Артема Довбика впоравшись із Комо (2:1) вдома, "джаллороссі" приймали Атлетік у першому матчі 1/8 фіналу плей-оф Ліги Європи. За подібним сценарієм, з уже іншим автором вирішального результативного удару, вони здобули п'яту поспіль звитягу в усіх турнірах, чого не ставалося з жовтня 2023 року.

У той же час конкретно в чемпіонаті Італії переможна серія Роми може досягти позначки в п'ять поєдинків уперше з листопада 2017-го. Початок 2025 року в Серії А видався для колективу Клаудіо Раньєрі вкрай успішним. "Джаллороссі" набрали 23 з 27 можливих залікових балів, досі не зазнавши жодної поразки (7В, 2Н; різниця голів — 18:6).

Емполі до цього матчу підходить на тлі двох поспіль звитяг над Ромою в чемпіонаті Італії, тоді як до цього "джаллороссі" не знали смаку невдач протягом 31-го поєдинку (23В, 5Н). Чотири з п'яти своїх перемог над цим суперником "адзуррі" здобули саме на Стадіо Карло Кастеллані, але навряд чи вони значно покращать статистику протистоянь сьогодні ввечері.

За версією букмекерів, Рома є фаворитом майбутнього протистояння. Так, на перемогу гостей пропонується коефіцієнт 2.03, тоді як потенційний успіх Емполі оцінюється показником 3.95. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.40.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Емполі: Сільвестрі — Гоглічідзе, Мар'януччі, Де Шильйо — Г'ясі, Грассі, Гендерсон, Пеццелла — Еспозіто, Какаче — Коломбо

Рома: Свілар — Ренсх, Гуммельс, Ндіка — Салемакерс, Коне, Паредес, Анхеліньйо — Дібала, Пеллегріні — Шомуродов

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА