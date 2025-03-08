Італія

Коментар португальського фахівця.

Головний тренер Мілана Сержіу Консейсан дав коментар після перемоги над Лечче в Серії А (3:2).

"Россонері" поступалися у два м'ячі до 68-ї хвилини, після чого знайшли в собі сили перевернути хід зустрічі. Дублем відзначився Крістіан Пулішич, ще одного разу Лечче вразив свої ворота самостійно.

"У нас було багато часу на підготовку до матчу. Ми добре вивчили сильні та слабкі сторони Лечче. Ми здорово пасували, володіли м'ячем і забили два голи, які не були зараховані, а потім рахунок став 0:2.

Другий тайм почався не найкращим чином — і саме в цей момент гравці проявили характер", — сказав в інтерв'ю DAZN Консейсан.

Після 28 турів Мілан набрав 44 очки і посідає лише восьме місце у Серії А, а у Лечче 25 балів та 16 позиція.