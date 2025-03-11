Італія

Аргентинський опорник потрібен "джаллороссі".

Опорний півзахисник Леандро Паредес оновив свою угоду з Ромою, передає офіційний сайт клубу.

Новий контракт з аргентинським виконавцем розраховано до кінця червня 2026 року. "Джаллороссі" придбали його в ПСЖ за 2.5 млн євро влітку 2023-го.

На рахунку 30-річного Паредеса один гол і два асисти в 27 поєдинках усіх турнірів поточної кампанії.

Нагадаємо, у четвер, 13 березня, Рома гостюватиме в Атлетіка в матчі-відповіді 1/8 фіналу плей-оф Ліги Європи УЄФА-2024/25. Колектив Клаудіо Раньєрі здобув перемогу з рахунком 2:1 тижнем раніше.