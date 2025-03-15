Італія

Вільярреал та Комо зацікавлені у трансфері Рафи Маріна.

Центральний захисник Рафа Марін може покинути Наполі під час літнього трансферного вікна. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, у послугах 22-річного іспанця зацікавлені Вільярреал та Комо. Обидва клуби розглядають можливість підписання Маріна, який наразі не отримує достатньо ігрового часу в складі неаполітанців.

Нагадаємо, що Рафа Марін перебрався до Наполі влітку 2023 року з мадридського Реала за 12 мільйонів євро, але не зміг закріпитися в основному складі.

У поточному сезоні іспанський центрбек провів лише 185 хвилин у трьох матчах всіх турнірів.