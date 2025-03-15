Італія

Неоднозначна заява португальського фахівця.

Головний тренер Мілана Сержіу Консейсан поспілкувався з журналістами напередодні матчу 29-го туру італійської Серії А з Комо. Цитує португальського фахівця Football Italia.

"В нас був повноцінний тижневий тренувальний цикл, і це важливо, оскільки ми зосередилися на ігрових ситуаціях і фізичній підготовці. Настрій наприкінці занять хороший, навіть у тренувальних матчах, і це дуже важливо. Мені подобається це.

Команда прогресує, і результати стали кращими. Ми думаємо про сьогодення і про матч із Комо. Зараз ми добре працюємо, і в хлопців хороший настрій. Рахувати ми будемо потім. В Італії кожен матч складний.

Аллегрі в Мілані? Я читаю ці чутки вже півтора місяця. Я не можу контролювати те, що говорять інші. Іноді здається, що є неповага до тих, хто працює, але такий футбол.

Я не жалію, що приїхав наприкінці грудня, посеред сезону. Я намагаюся донести свої ігрові принципи до команди. Тепер робити це простіше, тому що в мене більше часу для тренувань", — сказав Консейсан.

Матч між Комо та Міланом відбудеться сьогодні, о 19:00 за київським часом.