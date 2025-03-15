Коментар іспанського тренера.
Деле Аллі, Getty Images
15 березня 2025, 22:58
Головний тренер Комо Сеск Фабрегас прокоментував інцидент із вилученням півзахисника своєї команди Деле Аллі в матчі проти Мілана.
Іспанський керманич випустив англійця на заміну на 81-й хвилині за рахунку 2:1 на користь "россонері".
Через десять хвилин Аллі був вилучений, а трохи пізніше червону картку побачив перед собою і сам Фабрегас. Мілан утримав перевагу і набрав три очки.
"Червона картка Аллі була заслуженою. Що стосується ситуації з моїм вилученням, то можу лише попросити вибачення у судді", — заявив у післяматчевому інтерв'ю Фабрегас.
Для Деле Аллі сьогоднішній матч став першим більш ніж за два роки, а також дебютним у Комо.