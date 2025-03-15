Італія

Чергова вольова перемога "россонері" під керівництвом Сержіу Консейсана.

У рамках 29-го туру італійської Серії А-2024/25 Мілан приймав Комо на Стадіо Джузеппе Меацца.

Люка Да Кунья вивів гостей вперед у першому таймі. Він міг відзначитися голом удруге по перерві, але взяття воріт було скасовано через офсайд. Господарі поля відповіли на це результативними ударами Крістіана Пулішича й Тіджані Рейндерса.

Ближче до завершення поєдинку Деле Аллі дебютував за "б'янкоблу", пізніше залишивши їх у меншості. У компенсований час червону картку також отримав керманич гостей Сеск Фабрегас.

Мілан із 47-ма очками йде сьомим у турнірній таблиці чемпіонату Італії, тоді як Комо із 29-ма заліковими балами перебуває на 13-й сходинці.

Мілан — Комо 2:1

Голи: Пулішич, 53, Рейндерс, 76 — Да Кунья, 33

Мілан: Меньян — Вокер, Габбія, Тіав, Ернандес (А. Хіменес, 46) — Бондо (Фофана, 46), Муса (Феліш, 52) — Пулішич, Рейндерс, Леау (Лофтус-Чік, 78) — С. Хіменес (Абрагам, 68)

Комо: Бюте — Смолчич, Гольданіга, Кемпф (Доссена, 46), Вальє — Какере (Перроне, 63), Да Кунья (Аллі, 81) — Діао, Пас, Стрефецца — Кутроне (Дувікас, 72)

Попередження: Бондо, Муса, А. Хіменес — Перроне, Стрефецца, Пас

Вилучення: Аллі, 90+1