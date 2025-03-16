Італія

Чергова осічка команди Антоніо Конте на виїзді.

У рамках 29-го туру італійської Серії А-2024/25 Венеція приймала Наполі на Стадіо П'єр Луїджі Пенцо.

Протягом 45+4 хвилин першого тайму й 45+7 другої половини зустрічі командам так і не вдалося відкрити рахунок. Для колективу Еусебіо Ді Франческо це четверта поспіль нічия, тоді як підопічні Антоніо Конте продовжили свою виїзну серію без перемог до чотирьох матчів.

Венеція з 20-ма очками йде 19-ю в турнірній таблиці чемпіонату Італії, а Наполі з 61-м заліковим балом перебуває на другій сходинці.

Венеція — Наполі 0:0

Венеція: Раду — Шінгтьєнн, Ідзес, Канде — Дзербін, Дункан (Думбія, 70), Ніколуссі-Кавілья, Перес (Бузіо, 87), Еллертссон (Гапс, 87) — Філа (Гютк'єр, 70), Марич (Орістаніо, 38)

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані (Жезус, 77), Буонджорно — Політано, Гілмор (Замбо-Ангісса, 77), Лоботка, Мактоміней, Спінаццола (Олівера, 76) — Лукаку (Сімеоне, 87), Распадорі (Окафор, 76)

Попередження: Канде, Ніколуссі-Кавілья — Олівера