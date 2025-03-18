Італія

Молодий Лука Маріануччі перейде з Емполі за 9 мільйонів євро.

Юний центральний захисник Емполі Лука Маріануччі влітку приєднається до Наполі. Сума трансферу складе 9 мільйонів євро, — повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Футбольний агент Маріо Джуффреді, який представляє інтереси 20-річного італійця, підтвердив майбутню угоду.

"Ми досягли домовленості з Наполі, клуби узгодили всі деталі. Це завершений трансфер", — цитує слова агента TMW.

Лука Маріануччі вважається одним із найперспективніших молодих оборонців Італії. У поточному сезоні він провів за Емполі 840 хвилин у 15 матчах, в яких він віддав два асисти.