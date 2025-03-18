Італія

Півзахисник Роми розповів про адаптацію в колективі.

Французький центральний півзахисник Куадіо Ману Коне перейшов до італійської Роми з менхенгладбахської Боруссії на правах оренди з подальшим викупом за 18 млн євро влітку минулого року та з часом став важливим гравцем основного складу "вовків".

Проте шлях адаптації до реалій Серії A для 23-річного виконавця був не з легких, про що він розповів під час свого останнього інтерв’ю.

"Чесно? Арбітри в Італії все ж таки трохи жорстокі. Але коли ти — гравець, який хоче перемагати, неминуче виникає трохи надмірна самовіддача. Проте це правда, що я повинен бути більш обережним, тому що через це може постраждати команда.

Раньєрі просить мене працювати над цим аспектом своєї гри. Але я відданий справі. Я просто намагаюсь робити все на максимумі.

Я завжди вважав, що півзахисник повинен уміти грати всі ролі в цій зоні. У мене є можливість зіграти і "шістку", і "вісімку", але я гравець, який любить дриблінг, отримувати м'яч і рухати його між лініями. Чесно кажучи, якби для мене могли створити позицію "6-8", це було б ідеально.

Мені подобається бути в обох зонах, і це те, що тренер Раньєрі просить мене робити.

Сварка з Гендузі під час дербі? Це просто була така атмосфера, і вона змусила нас трохи поштовхатись. Я говорив про цей матч з Маттео після цього, ми сміялися, навіть із нашими тренерами. Вони казали: "Гей, хлопці, дербі в Римі може бути ще гарячішим!".

Зрештою, сталось те, що сталось. Я приймаю цей інцидент із посмішкою. Це правда, що для широкого загалу це була не дуже гарна картинка, але це все одно просто футбольний матч. Тим більше, що з Маттео ми все вирішили одразу після цього. Я подзвонив йому, і питання було закрито", — заявив французький виконавець.

У цьому сезоні Коне забив два голи та віддав три гольових передачі за 37 матчів.