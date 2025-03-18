Італія

Молодий нападник залишиться в Мілані до 2030 року.

Інтер узгодив новий контракт із 20-річним форвардом Франческо Піо Еспозіто, який буде чинним до червня 2030 року. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, зарплата молодого гравця зростатиме з кожним сезоном залежно від досягнутих цілей.

Незважаючи на інтерес клубів АПЛ, Еспозіто незабаром офіційно підпише угоду з міланським клубом.

У поточному сезоні форвард виступає за Спецію в Серії Б, за яку забив 14 голів та віддав 1 асист у 28 матчах.