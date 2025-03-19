Італія

Гравець збірної Індонезії цікавий Мілану й претендентам на Скудетто.

Центральний захисник Венеції Джей Ідзес зацікавив одразу кілька топ-клубів Серії А, передає журналіст Ніколо Скіра.

Повідомляється, що скаут Інтера спостерігав за грою 24-річного індонезійця у матчі проти Аталанти (0:0) у Бергамо 1 березня. Також протягом останніх місяців за Ідзесом слідкували Аталанта, Мілан і Наполі.

Порталом transfermarkt захисник оцінюється в 3 млн євро. Його контракт із Венецією розраховано до кінця червня 2027 року.

На рахунку Джея два гола в 28-ми матчах усіх турнірів поточної кампанії.