Італія

Керманич Болоньї прокоментував успішний період сезону для команди.

Італійська Болонья цього сезону переживає період перебудови після відходу Тіаго Мотти до туринського Ювентуса та початку роботи на чолі з Вінченцо Італьяно.

Утім, наразі "россоблу" цілком налаштовані повторити досягнення минулого футбольного року, і знову пробитись до Ліги чемпіонів УЄФА, фінішувавши в четвірці найсильніших команд країни.

Безсумнівно, у цьому команді має допомогти серія з чотирьох перемог поспіль, із якою Болонья пішла на березневу міжнародну перерву.

Про цей удалий відтинок сезону, а також загалом про настрій у колективі, розповів Італьяно в останньому інтерв’ю.

"Сіяти щось завжди було легше, аніж потім збирати врожай. Урожай у футболі — це наші забиті голи.

Півфінал Кубка Італії, і, можливо, навіть фінал, тоді як у чемпіонаті намагатимемось прагнути до максимуму — ось наші завдання на найближчі місяці.

Посіяти сподівання можна за секунду, а от побачити плоди роботи… Це вже залежить від погоди, води, комах, сонця, дощу. Зараз для нас ключовим словом буде "смиренність".

Найскладнішим за цей час було переконати команду в тому, що я можу додати трохи більше до їхнього й без того відмінного футболу. Бути надійним товаришем, залучити колектив на свій бік — це все дається геть не одразу.

Чесно кажучи, мушу визнати, що жодні питання щодо продовження контракту зі мною не обговорювались. Але я повністю готовий до цієї розмови з керівництвом", — заявив італійський фахівець.

Наступний матч Болонья проведе в гостях у передостанньої команди Серії A — Венеції.